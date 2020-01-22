Кенневилль — о матче в Чикаго: чувствовал, что мне говорят спасибо

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3) рассказал, какие чувства испытал в ходе первого матча в Чикаго после отставки из клуба.

«Было невероятно. Очень приятное чувство. Они показали действительно особенные моменты, произошедшие на этой арене. Чувствовалось, что матч был необычным, у него было значение. Я чувствовал, что мне говорят спасибо, я благодарил их, и всё было хорошо», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

За 11 сезонов в «Блэкхоукс» Джоэль стал вторым в лиге тренером по количеству побед. 783-я победа была добыта в матче с «Монреаль Канадиенз» (2:1) в 2016 году, благодаря чему Кенневиль обошёл по этому показателю Эла Арбура.