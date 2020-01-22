АХЛ дисквалифицировала на 5 матчей игрока фарм-клуба «Эдмонтона» за расовые оскорбления
Американская хоккейная лига дисквалифицировала на пять матчей защитника «Бэйкерсфилд Кондорс» Брэндона Мэннинга, сообщает пресс-служба организации. Сообщается, что защитник фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз» позволил себе расовые оскорбления в отношении игрока «Онтарио Рейн» в матче регулярного чемпионата АХЛ.
В нынешнем сезоне 29-летний Мэннинг принял участие в 10 матчах чемпионата АХЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности "-8" и 20 минутах штрафного времени.
Канадский защитник вызывался и в главную команду системы «нефтяников». За «Эдмонтон» в сезоне-2019/2020 Брэндон сыграл девять матчей, забросил одну шайбу и получил 17 минут штрафа при полезности "-1".
Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков
В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.
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