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АХЛ дисквалифицировала на 5 матчей игрока фарм-клуба «Эдмонтона» за расовые оскорбления

АХЛ дисквалифицировала на 5 матчей игрока фарм-клуба «Эдмонтона» за расовые оскорбления
Хоккей / НХЛ 0

Американская хоккейная лига дисквалифицировала на пять матчей защитника «Бэйкерсфилд Кондорс» Брэндона Мэннинга, сообщает пресс-служба организации. Сообщается, что защитник фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз» позволил себе расовые оскорбления в отношении игрока «Онтарио Рейн» в матче регулярного чемпионата АХЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний Мэннинг принял участие в 10 матчах чемпионата АХЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности "-8" и 20 минутах штрафного времени.

Канадский защитник вызывался и в главную команду системы «нефтяников». За «Эдмонтон» в сезоне-2019/2020 Брэндон сыграл девять матчей, забросил одну шайбу и получил 17 минут штрафа при полезности "-1".

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