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Ворис: в матче с «Йокеритом» исполнилась детская мечта. Каждый бросок хотелось отбить

Ворис: в матче с «Йокеритом» исполнилась детская мечта. Каждый бросок хотелось отбить
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер рижского «Динамо» Янис Ворис поделился эмоциями от первого сезона на уровне КХЛ.

«Я дебютировал в матче с «Йокеритом», в тот вечер моя детская мечта исполнилась, каждый бросок хотелось отбить! В следующем матче Александр Салак получил травму, мне пришлось выходить прямо по ходу игры. Но у меня уже был опыт, так что я спокойно вошёл в игру.

Каждый матч в КХЛ пока очень сложный для меня. Самыми интересными, наверное, были встречи с «Йокеритом» и СКА. Но больше всего мне запомнилась игра против «Барыса», в которой я оформил свой первый «сухарь» на взрослом уровне и одержал первую победу. Секунды до «сухаря» не считал, просто концентрировался на каждом следующем броске, а после сирены забрал шайбу.

Команду в этом сезоне преследуют травмы – многие лидеры выбыли из строя, так что молодые игроки получают больше игрового времени. В этом есть свои плюсы: мы получаем опыт, развиваемся, чтобы в ближайшем будущем показать себя во всей красе. Если честно, не ожидал, что буду так много времени проводить в основной команде в этом сезоне. Но так сложилось, что играть должен я. Очень рад возможности выступать в КХЛ, хочется прогрессировать на этом уровне», — цитирует Вориса пресс-служба МХЛ.

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