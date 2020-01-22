Коллитон — о драке Кита и Тэйвза на тренировке: у меня дома два сына. Это кино я уже видел
Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон прокомментировал драку лидеров «ястребов» Данкана Кита и Джонатана Тэйвза на раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».
По имеющейся информации, хоккеисты внезапно вцепились друг в друга и успели нанести друг другу большое количество ударов. Центрфорвард уложил защитника на лёд, а он натянул ему на голову свитер. Их разнял помощник тренера Шелдон Брукбанк, и раскатка продолжилась. Кит и Тэйвз — многолетние лидеры американского клуба, выигравшие с ним три Кубка Стэнли.
«У вас брат есть? Да? И у меня. А ещё у меня дома два сына. Так что это кино я уже видел», — цитирует Коллитона пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
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