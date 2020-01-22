Зюзин: победа России на юношеских ОИ – лучшая реклама программы «Красная машина»

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер и хоккейный эксперт Андрей Зюзин поделился мнением о победе хоккейной сборной России на юношеских Олимпийских играх.



«Приятно, что российская хоккейная сборная очень уверенно сыграла в Швейцарии на юношеских Олимпийских играх. 10:1 в полуфинале и 4:0 в решающем матче – более чем солидно. Доказали, что наш хоккей прогрессирует, а Федерация хоккея России находится на правильном пути, вкладывая большие силы в подготовку резерва. Это наилучшая реклама для программы «Красная машина», которую внедряет федерация. Хотелось бы, чтобы все ребята в этой сборной продолжили прогрессировать и стремились к новым победам. Важно, чтобы и остальные юниорские сборные продолжали победную традицию», — рассказал Зюзин «Чемпионату».

Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.