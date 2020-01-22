Сын экс-форварда сборной России по хоккею с мячом сыграет за Швецию на Турнире 4 наций
Один из самых талантливых шведских нападающих 2004 года рождения Александр Суздалев сыграет за сборную Швеции до 16 лет на Турнире четырёх наций, который пройдёт в феврале в Гётеборге (Швеция), сообщает официальный сайт Шведского хоккейного союза.
Александр Суздалев — сын бывшего нападающего сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева, выступавшего за шведскую «Ветланду». Молодой хоккеист родился в Хабаровске и является носителем двойного гражданства — российского и шведского.
Прошлым летом Суздалев вызывался Владимиром Филатовым в состав юношеской сборной России до 16 лет для участия в Кубке Сириуса. В шести матчах он набрал 5 (0+5) очков. В данный момент хоккеист выступает в системе шведского клуба ХВ-71 из Йёнчёпинга.
Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку
Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.
Читайте также
- 22 января 2020
-
20:14
-
19:57
-
19:40
-
19:16
-
19:00
-
18:35
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
16:49
-
16:40
-
16:20
-
15:36
-
15:22
-
15:05
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:00
-
12:34
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:25
-
11:01
-
10:32
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
09:00
Партнерский контент