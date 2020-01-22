Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сын экс-форварда сборной России по хоккею с мячом сыграет за Швецию на Турнире 4 наций

Сын экс-форварда сборной России по хоккею с мячом сыграет за Швецию на Турнире 4 наций
Хоккей / Прочие 0

Один из самых талантливых шведских нападающих 2004 года рождения Александр Суздалев сыграет за сборную Швеции до 16 лет на Турнире четырёх наций, который пройдёт в феврале в Гётеборге (Швеция), сообщает официальный сайт Шведского хоккейного союза.

Александр Суздалев — сын бывшего нападающего сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева, выступавшего за шведскую «Ветланду». Молодой хоккеист родился в Хабаровске и является носителем двойного гражданства — российского и шведского.

Прошлым летом Суздалев вызывался Владимиром Филатовым в состав юношеской сборной России до 16 лет для участия в Кубке Сириуса. В шести матчах он набрал 5 (0+5) очков. В данный момент хоккеист выступает в системе шведского клуба ХВ-71 из Йёнчёпинга.

Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку
Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020