Сын экс-форварда сборной России по хоккею с мячом сыграет за Швецию на Турнире 4 наций

Один из самых талантливых шведских нападающих 2004 года рождения Александр Суздалев сыграет за сборную Швеции до 16 лет на Турнире четырёх наций, который пройдёт в феврале в Гётеборге (Швеция), сообщает официальный сайт Шведского хоккейного союза.



Александр Суздалев — сын бывшего нападающего сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева, выступавшего за шведскую «Ветланду». Молодой хоккеист родился в Хабаровске и является носителем двойного гражданства — российского и шведского.



Прошлым летом Суздалев вызывался Владимиром Филатовым в состав юношеской сборной России до 16 лет для участия в Кубке Сириуса. В шести матчах он набрал 5 (0+5) очков. В данный момент хоккеист выступает в системе шведского клуба ХВ-71 из Йёнчёпинга.

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