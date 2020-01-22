Мичков — о звании лучшего бомбардира ЮОИ: главное — победа команды

Нападающий сборной России Матвей Мичков поделился впечатлениями от победы на юношеских Олимпийских играх. В финале россияне уверенно обыграли команду США — 4:0. Мичков стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 14 (9+5) очков. Это рекорд для юношеских Олимпийских игр.



«Главное — победа команды, а не чьи-то личные достижения. Я забивал свои голы благодаря партнёрам. Илья Клочко хорошо видит площадку, у Вани Мирошниченко отличный бросок, а я перед воротами играю неплохо», — приводит слова Мичкова официальный сайт ОКР.



На второй минуте финального матча счёт открыл Мичков. В концовке первого периода Мичков сделал дубль, упрочив преимущество российской команды. Во втором периоде счёт стал 3:0, заброшенной шайбой отметился Руслан Газизов. На 36-й минуте Вячеслав Малов довёл разницу в счёте до четырёх голов, установив окончательный счёт.

Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.