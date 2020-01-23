Мэттьюс будет присутствовать на Матче звёзд НХЛ-2020, но не выйдет на лёд
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс будет присутствовать на Матче звёзд НХЛ 2020 года, однако не выйдет на лёд из-за травмы, сообщатся в официальном «твиттере» клуба.
Форвард примет участие только в неледовых мероприятиях, поскольку продолжает лечение после травмы запястья.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Остон Мэттьюс принял участие в 49 матчах, в которых забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.
За карьеру в НХЛ он набрал 262 очка (145+117) за 261 игру.
Ранее сообщалось, что Матч звёзд НХЛ 2020 года из-за травмы пропустит российский нападающий Артемий Панарин.
Звёздный уик-энд НХЛ состоится 25-26 января в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайц-центр».
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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