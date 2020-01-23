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Ковальчук предложил НХЛ изменить формат послематчевой серии буллитов

Ковальчук предложил НХЛ изменить формат послематче
Ковальчук предложил НХЛ изменить формат послематчевой серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук предложил НХЛ изменить формат послематчевой серии буллитов.

«Я думаю, что они должны изменить серию буллитов. Нужно, чтобы по три буллита исполняли разные ребята, а потом можно повторяться. Пусть, например, Коннор Макдэвид всё время исполняет попытку за попыткой против Патрика Кейна. Так может зародиться противостояние. Они будут бросать друг за другом. И это будет здорово для болельщиков», — приводит слова Ковальчука клубный обозреватель Эрик Энгелс.

В 2005 году в НХЛ закончился очередной локаут, а вместе с этим пришли и серьёзные изменения в лиге. Помимо главного новшества, потолка зарплат, ввели и новые хоккейные правила. Одно из них – отмена ничейных результатов и появление буллитных серий после овертайма. По современным правилам серии послематчевых бросков каждый игрок имеет право только на одну попытку.

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Но когда послематчевые броски только ввели в НХЛ, в них блистали Вячеслав Козлов и Павел Дацюк.
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