Кузьменко — об изящной шайбе: обычный гол, немного добавил в исполнении

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги матча с «Барысом» (7:4) и прокомментировал свою заброшенную шайбу.
«Тяжёлая игра, много допустили ошибок. Спасибо Хелльбергу, что держал нас в игре все 60 минут. Немножко без концентрации играли в обороне, во втором перерыве перестроились, поговорили с ребятами, вышли заряженными на третий период и смогли довести дело до победы.
Что говорил тренер после 2:3? Чтобы успокоились, ничего лишнего не придумывали в своей зоне. «Барыс» хорошо шайбу накрывал, они шли втроём. У наших защитников не получалось вводить шайбу, надо было это делать попроще. Мы решили выходить красиво, и «Барыс» наказал нас за наши ошибки.
Мой гол? Обычный гол, добавил немного в исполнении. Хорошо что забил, Коскиранта отдал хороший пас. Видел, что мой друг, Никита Коростелёв, решил тоже попробовать», — передает слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 23 января 2020
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