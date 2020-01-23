«Ак Барс» пошутил над курьёзной шайбой, пропущенной Метсолой

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 Б.
Одним из самых ярких моментов встречи стал буллит, выполненный форвардом «Ак Барса» Станиславом Галиевым. После броска шайба взлетела вверх, и голкипер Юха Метсола победно вскинул руки, но шайба опустилась вниз и залетела в ворота.
«Никогда не радуйтесь раньше времени», — написала пресс-служба «Ак Барса» в «Твиттере».
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Николая Цулыгина открыли счёт, отличился нападающий Теэму Хартикайнен. Вскоре «Ак Барс» отыгрался и вышел вперёд, по голу забили форвард Станислав Галиев и защитник Альберт Яруллин. На 38-й минуте счёт сравнял уже «Салават» усилиями защитника Павла Коледова. Третий период прошёл без голов, и встреча перешла в овертайм, где команды также не сумели забить. В буллитной серии удачливее оказались хозяева, победный бросок реализовал Джастин Азеведу.
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