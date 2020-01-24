Кугрышев: «Салават» должен был брать два очка. Нам они нужнее, чем «Ак Барсу»
Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 Б) поделился впечатлениями от встречи и прокомментировал возможное противостояние команд в первом раунде плей-офф.
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«Должны были брать два очка, нам они нужнее, чем сопернику сейчас. Мы сыграли уже пять матчей с «Ак Барсом», всегда очень равные игры, похожие друг на друга.
Разницы нет, с кем играть в первом раунде. Всем нравится играть с «Ак Барсом», неуступчивая команда. Давит ли на команду тот факт, что мы ещё не в плей-офф? Нет, просто нужно в каждой игре набирать очки», — цитирует Кугрышева «Спорт Бизнес Online».
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