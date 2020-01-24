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Буцаев: есть вопросы по игровой дисциплине «Нефтехимика»

Буцаев: есть вопросы по игровой дисциплине «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью». «Нефтехимик» одержал победу со счётом 6:3. При этом клуб из Нижнекамска забросил пять шайб в первом же периоде.

«Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков с победой и поблагодарить за поддержку. Ребята вышли на матч с хорошим настроем, заряженными.

Забили хорошие голы, но почему-то посчитали, что и дальше так пойдёт. Соперник тоже имеет характер и в последние три минуты первого периода доставил нам массу неприятностей. Наверное, чудо, что мы пропустили один только гол. Противник не смог забить больше.

Несмотря на счёт, есть вопросы по игровой дисциплине, по тому, как проводить такие матчи. У нас были прецеденты, когда мы упускали победу из рук», — цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив пять шайб в первом периоде
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