Воробьёв: во втором периоде «Торпедо» поджало «Металлург», но там были нюансы со сменами

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Торпедо». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Хорошая игра, в которой мы практически полностью выполнили установку. Разве что во втором периоде нас слегка поджали, но там были нюансы со сменами, это нормальное явление. А в целом ребята — молодцы, здорово отработали», — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Торпедо».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Металлург» одержал первую победу после двух поражений подряд. Для «Торпедо» это поражение стало первым после серии из трёх побед.