Гретцки: если Овечкин побьёт мой рекорд, это пойдёт на пользу НХЛ

Легендарный форвард Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб, поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Россиянин забросил в НХЛ 692 шайбы, он делит 9-ю строчку в списке лучших снайперов в истории лиги со Стивом Айзерманом. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы.

«Я верю, что рекорды нужны, чтобы ставились новые. Я очень горжусь тем, чего я достиг. Это было действительно сложно. И я знаю, что то, что делает Овечкин, тоже очень тяжело.

Но у меня нет никаких сомнений, что у Овечкина есть шанс побить этот рекорд. Нужно быть здоровым, и Овечкин уже доказал, что с этим у него всё в порядке. Он может биться и оставаться здоровым. Кроме того, нужно выступать за хорошую команду, и с этим у Овечкина тоже порядок.

Я думаю, что новый рекорд пойдёт на пользу НХЛ. С первого дня, когда в НХЛ появился Овечкин, мы знали, кем он является. Он упорно работал и любил забивать голы. Все любят забрасывать шайбы в ворота. Я помню нескольких ребят, которые обожали это делать больше, чем кто-либо ещё. Это Бретт Халл, Майк Босси и Люк Робитайл. У Алекса тоже есть этот огонь», — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.