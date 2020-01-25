Квартальнов: неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).



«Хорошая, боевая игра – победили. Неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол. Знали, что соперник хорошо играет в большинстве. Наверное, игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для нас», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».



Подопечные Дмитрия Квартальнова быстро открыли счёт, на второй минуте голом отметился защитник Кристиан Хенкель. В концовке первого периода" Автомобилист" восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Джеффа Плэтта. Во втором периоде соперники на двоих забросили три шайбы. В составе хозяев отличился форвард Найджел Доус, у «Ак Барса» голы забили нападающие Эмиль Галимов и Артём Галимов. Больше в матче шайб заброшено не было.



«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу», прервав удачную серию