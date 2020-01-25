Квартальнов: неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).
«Хорошая, боевая игра – победили. Неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол. Знали, что соперник хорошо играет в большинстве. Наверное, игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для нас», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
Подопечные Дмитрия Квартальнова быстро открыли счёт, на второй минуте голом отметился защитник Кристиан Хенкель. В концовке первого периода" Автомобилист" восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Джеффа Плэтта. Во втором периоде соперники на двоих забросили три шайбы. В составе хозяев отличился форвард Найджел Доус, у «Ак Барса» голы забили нападающие Эмиль Галимов и Артём Галимов. Больше в матче шайб заброшено не было.
- 25 января 2020
-
18:41
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
17:51
-
17:46
-
17:22
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:41
-
16:28
-
15:58
-
15:20
-
14:36
-
14:20
-
13:52
-
13:40
-
12:54
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:29
-
10:38
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
08:46
-
08:32
-
08:01
-
07:36
-
06:38
-
04:55