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Василевский — о сейве вслепую в матче Звёзд НХЛ: такому не учат

Василевский — о сейве вслепую в матче Звёзд НХЛ: такому не учат
Хоккей / НХЛ 0

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал сейв вслепую на Конноре Макдэвиде, выполненный в ходе финального Матча звёзд НХЛ. На счету россиянина семь сейвов в решающем матче, который его команда проиграла со счётом 4:5.

«На инстинктах получается. Само у меня выскакивает иногда. Порой мне удобнее сделать такое движение, нежели какое-то другое.

На тренировках подобное тоже бывало пару раз, но не более. Я не тренирую этого, такой сейв не из тех, которые можно натренировать. Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат», — цитирует Андрея Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, самым ценным игроком Матча звёзд НХЛ стал чех Давид Пастрняк.

Василевский второй раз за два дня сделал сейв вслепую. В финале Матча звёзд — на Макдэвиде
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