Московское «Динамо» оформило путёвку в плей-офф

Московское «Динамо» на домашней арене победило нижегородское «Торпедо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, московский клуб оформил путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина, став четвёртым участником плей-офф от Западной конференции. Ранее в плей-офф вышли ЦСКА, СКА и «Йокерит».



Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 16-й минуте, забросив две шайбы с разницей в 14 секунд усилиями нападающих Дмитрия Яшкина и Теэму Пулккинена. На старте второго периода Яшкин оформил дубль, упрочив преимущество «Динамо». На 41-й минуте москвичи довели разницу в счёте до четырёх шайб, отличился защитник Михал Чайковски. На 50-й минуте гости распечатали ворота хозяев усилиями форварда Джордана Шрёдера. Окончательный счёт в концовке установил Теэму Пулккинен точным броском в пустые ворота.

Московское «Динамо» победило «Торпедо», Яшкин и Пулккинен оформили дубли