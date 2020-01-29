СКА продлил контракт с 19-летним Иваном Морозовым
Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Иваном Морозовым, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2021/2022.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Иван Морозов прошёл все ступени клубной системы, в Континентальной хоккейной лиге в «армейской форме» дебютировал в прошлом сезоне. В этом году он стал обладателем серебряных медалей молодёжного чемпионата мира в составе сборной России. В семи матчах регулярного чемпионата на счету Морозова 6 (4+2) очков при показателе полезности "+6". Вчера, 28 января, он стал первым игроком СКА в КХЛ, кто оформил дубль и набрал 3 очка в одном матче до достижения 20 лет.
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