Крис Друри будет генеральным менеджером сборной США на ЧМ-2020

Сборная США определилась с генеральным менеджером на предстоящий чемпионат мира. Генменеджером сборной будет известный в прошлом хоккеист Крис Друри, занимающий пост помощника генерального менеджера в «Нью-Йорк Рейнджерс».



Помогать Друри будут именитые генменеджеры Дэвид Пойл, Дон Уодделл, Дэйл Тэллон, Стэн Боумэн, Джефф Гортон и Билл Герин.



43-летний Друри в бытность игроком выступал в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2001 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо», в 2002 и 2010 годах Друри выиграл серебряные медали ОИ.



С сентября 2016 года американец занимает пост помощника генменеджера «синерубашечников».

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