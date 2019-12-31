Ванкувер, Сочи, 3:8 от США. Шесть самых горьких поражений сборной России за десятилетие

2019 год плавно подходит к своему завершению, а «Чемпионат» продолжает подводить не только его итоги, но и проводить черту под целым десятилетием. За это время было немало славных побед российского спорта в целом, и хоккея в частности, но нельзя забывать и поражения, ведь именно они по-настоящему чему-то учат и заставляют прогрессировать. Рассказываем о самых обидных проигрышах сборной России по хоккею за минувшие 10 лет.

Это время сделало Овечкина легендой хоккея. 10 лучших российских хоккеистов десятилетия Капитан «Вашингтона» уже вошёл в историю. Но и другим российским звёздам есть чем похвастать.

ОИ-2010, ¼ финала, Россия – Канада – 3:7

Первое десятилетие 21 века российская хоккейная сборная заканчивала под знаком возвращения былого, ещё советского величия. Под руководством Вячеслава Быкова в главной команде страны наконец-то был наведён порядок и выиграно два подряд золота чемпионатов мира в 2008 и 2009 годах, что позволяло с оптимизмом смотреть на Олимпиаду в Ванкувере. Поединок с Канадой тогда, кажется, ждали абсолютно все и в предвкушении потирали руки, ожидая увидеть, как наши ребята будут сражаться с настоящими канадцами.

Сборная России начала тот турнир с выноса Латвии (8:2), затем слегка забуксовала со словаками (1:2 Б), но уверенно выиграла чехов (4:2) и заняла первое место в группе. Канада в другой группе выступала средне и не вызывала никакого трепета. «Кленовые листья» разбомбили Норвегию (8:0), но проиграли США (3:5) и с трудом одолели Швейцарию (3:2Б). В результате Канаде пришлось играть в квалификации с немцами (8:2), а в четвертьфинале состоялась игра, которую все ждали со времён Квебека-2008.

Увы, Канада быстро дала понять, что её сборная с лидерами НХЛ и без них – это две большие разницы. Вы, конечно, помните, как на лёд Ванкувера «выскочили гориллы из клетки» и разделались со сборной России, которая будто бы не ожидала такого напора. К 13-й минуте Канада выигрывала 3:0, к середине матча – 7:2. Сборной России тогда грубо и цинично указали на её место, и этот ванкуверский рубец заживёт ещё не скоро.

ЧМ-2013, групповой этап, Россия – Франция – 1:2

После Ванкувера прошло три года, и в 2013-м вовсю шла подготовка к новой, на этот раз домашней Олимпиаде, которую точно нельзя было проиграть. ЧМ-2013 стал вторым для Зинэтулы Билялетдинова, преемника Вячеслава Быкова в главной команде страны, и от этого турнира, который, как и год назад, прошёл в Швеции и Финляндии, ожидали повторного выигрыша золотых медалей. Но уже на групповом этапе стало ясно, что повторить стопроцентный результат ЧМ-2012 у команды Билялетдинова не получится.

Начали-то россияне с уверенных побед над Латвией (6:0) и Германией (4:1), затем обыграли США (5:3), а потом случился величайший конфуз десятилетия – наша команда, великая хоккейная держава, взяла и проиграла скромной сборной Франции, да ещё и в основное время. Александр Пережогин тогда открыл счёт во втором периоде, но ещё до перерыва трёхцветные отыгрались и вышли вперёд. У подопечных Билялетдинова был целый игровой отрезок, чтобы уйти от позора, но по воротам Флорьяна Арди было нанесено лишь 11 бросков, ни один из которых не достиг цели. Хуже всего было то, что сборная России уступила команде из третьего хоккейного мира 9 мая. В такой день проигрывать, да ещё и Франции, никак было нельзя, но наша команда справилась с этой задачей.

ЧМ-2013, ¼ финала, Россия – США – 3:8

Но это было ещё не всё. По сути, поражение в группы (даже от Франции, даже 9 мая) не выглядело сильно страшным и не било по турнирным перспективам. Россия заняла в своей восьмёрке второе место и по регламенту турнира в четвертьфинале вышла на американцев, которые в той же группе стали третьими.

Перед этим матчем грели душу воспоминания о 5:3 с звёздно-полосатыми на групповом этапе, обнадёживал приезд в расположение сборной Александра Овечкина, ринувшегося через океан помогать национальной команде сразу после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли. Увы, всё обернулось полным провалом. После первого периода Россия проигрывала ещё лишь 1:2, но уже ко второму перерыву счёт стал 1:4. В начале заключительного отрезка нам дали надежду на камбэк голы Овечкина и Пережогина, но после этого американцы в не допускающем возражений тоне сняли вопрос о победителе матча, забросив три шайбы за две минуты, и слегка напомнив Ванкувер.

3:8 – Россия не только не повторила успех ЧМ-2012, но и с позором проиграла американцам. А ведь это был последний крупный смотр перед Олимпиадой в Сочи! Но убирать Билялетдинова менее чем за год до крупнейшего события никто не решился.

На что наиграли — то и получили Американская дружина в четвертьфинале чемпионата мира разгромила сборную России – 8:3.

ОИ-2014, ¼ финала, Финляндия – Россия – 3:1

Олимпиада в Сочи – это турнир, к которому в нашей стране очень долго готовились ментально, идеологически и психологически. Особенная ставка была сделана на хоккей, как на флагманский зимний вид спорта. Несколько лет перед Играми всё делалось во имя Сочи, где сборная России должна была взять реванш у Канады за Ванкувер. В результате никакого реванша не состоялось, в виду неявки одной из сторон.

Уже на групповом этапе сборная России не внушала уверенность. Словенцев обыграли (5:2), а вот со Словакией промучились до буллитов, где выиграли, благодаря двум точным попыткам Ильи Ковальчука и Александра Радулова. Затем был яркий матч с американцами, со спорной отменой нашего гола после сдвига ворот Джонатаном Куиком, дублем Павла Дацюка и феерией Ти Джея Оши на буллитах. Поражение в серии штрафных бросков отправило сборную России в квалификацию, где без проблем была обыграна Норвегия (4:0). А в четвертьфинале нам попались крепкие финны во главе с Теэму Селянне, и всё закончилось. Хотя Ковальчук открыл счёт в том матче, но финны отыгрались через полторы минуты, а под занавес первого периода был тот самый гол Селянне, который в 44 года легко ушёл от Вячеслава Войнова и пробил Варламова. После этого финны попали в комфортную для себя среду, и довели матч до победы, забросив попутно третью шайбу.

Россия проиграла домашнюю Олимпиаду в четвертьфинале. Учитывая, сколько сил было вложено в этот турнир, сколько надежд на него возлагалось, это поражение можно назвать самым горьким в прошедшее десятилетие.

ЧМ-2015, финал, Канада – Россия – 6:1

После провала в Сочи сборная России уже с Олегом Знарком выиграла минский чемпионат мира, а через год приехала защищать титул в Прагу. Составы у соперников в столице Чехии оказались гораздо серьёзнее, чем на постолимпийском турнире, и это отразилось уже на результате группового этапа для нашей сборной. Подопечные Знарка проиграли финнам и американцам, с трудом обыграли Словакию в овертайме и заняли лишь третье место в группе.

Но в плей-офф случилось чудесное преображение. Шведов обыграли 5:3, США и вовсе – 4:0. В финале нашу сборную ждала как никогда мощная для чемпионатов мира сборная Канада, но мы в очередной раз не боялись её. Оказалось – зря. «Кленовые листья» не задавили нас в начале, но с конца первого периода по середину третьего отправили в ворота Бобровского шесть безответных шайб, на что Россия уже в конце встречи ответила единственным голом Малкина. Наша сборная потерпела очередное чувствительное поражение и снова не смогла выиграть крупный представительный турнир с сильным подбором участников.

Скандал с гимном – не первый для России и Канады. Наша команда вообще уходила со льда На чемпионате мира-2015 российские хоккеисты после поражения в финале не стали слушать гимн канадцев.

ЧМ-2019, ½ финала, Россия – Финляндия – 0:1

События этого турнира ещё свежи в памяти российского болельщика. Он прекрасно помнит, как в Братиславе у нашей сборной собралась настоящая команды мечты с Овечкиным, Малкиным, Кузнецовым, Кучеровым, Василевским, Ковальчуком. Звёздам было тесно в этом составе, эту команду называли сильнейшей российской сборной в истории.

Групповой этап «Дрим-тим» прошла без поражений, в четвертьфинале разобралась с американцами – казалось, что первое за пять лет золото чемпионатов мира никуда от нас не уйдёт. Тем более что в полуфинале попались скромные финны, где было полтора игрока из-за океана. Что они могли противопоставить мощнейшей России? Оказалось, что систему, выдержку и терпение. Этих слагаемых хватило для победы, а единственную шайбу провёл Марко Анттила.

212 голов в НХЛ и ноль — «деревянным» финнам. Почему наши звёзды провалились Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кучеров отыграли матч вхолостую, когда были должны тащить команду в финал. Кто виноват?

После этого турнира возник резонный вопрос: если уж в таком составе сборная России не дошла даже до финала, то как нам вообще выигрывать? Впрочем, ответы есть, но они точно не для текста в последний день уходящего года.