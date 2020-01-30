Овечкин — о специальном свитере в честь Коби: он был великим человеком

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил решение выйти под 24-м номером на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5), почтив таким образом память трагически ушедшего из жизни баскетболиста Коби Брайанта.

«Это была наша идея, потому что он был легендой. Он был великим человеком, и очевидно, что одним из величайших спортсменов всех времён. Всё дело в уважении. Мы хотели почтить память Коби и его дочери», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.



26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло девять человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

