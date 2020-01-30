Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Боунесс: Гурьянов проводит первый полный сезон в НХЛ, так что он будет только прибавлять

Боунесс: Гурьянов проводит первый полный сезон в НХЛ, так что он будет только прибавлять
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) прокомментировал гол российского нападающего Дениса Гурьянова.

«Гурьянов понял, что происходит, и умело воспользовался своей скоростью, чтобы забить. Он проводит первый полный сезон в НХЛ, так что Денис будет только прибавлять и играть ещё лучше. Он способен играть на высокой скорости. Некоторым игрокам, обладающим такой скоростью, иногда приходится замедляться, чтобы что-то сделать с шайбой или нанести бросок. Денису этого не требуется, и это отличное умение», — сказал Боунесс.

В нынешнем сезоне 22-летний Гурьянов забросил 13 шайб и сделал 6 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Красота! Гурьянов убежал от всей пятёрки «Торонто» и забил броском в девятку!
Макдэвид тоже так может. Наверное.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020