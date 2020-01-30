Боунесс: Гурьянов проводит первый полный сезон в НХЛ, так что он будет только прибавлять
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) прокомментировал гол российского нападающего Дениса Гурьянова.
«Гурьянов понял, что происходит, и умело воспользовался своей скоростью, чтобы забить. Он проводит первый полный сезон в НХЛ, так что Денис будет только прибавлять и играть ещё лучше. Он способен играть на высокой скорости. Некоторым игрокам, обладающим такой скоростью, иногда приходится замедляться, чтобы что-то сделать с шайбой или нанести бросок. Денису этого не требуется, и это отличное умение», — сказал Боунесс.
В нынешнем сезоне 22-летний Гурьянов забросил 13 шайб и сделал 6 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Красота! Гурьянов убежал от всей пятёрки «Торонто» и забил броском в девятку!
Макдэвид тоже так может. Наверное.
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