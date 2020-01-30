Самсонов: секрет броска Овечкина пытаются понять уже 15 лет, ни у кого не получается

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился впечатлениями от выступления в НХЛ.
«Я сыграл два матча за два дня? Я узнал об этом накануне. Даже не знаю, стоит ли тут удивляться. Тренеры сказали играть. Тут не до удивления. Идёт сезон, и ты должен быть готов в любой момент выйти на лёд.
Секрет броска Овечкина? Тут люди уже 15 лет пытаются это понять, пока Александр выступает в НХЛ. И ни у кого не получается. Так что умничать не буду. Надо просто трудиться», – цитирует Самсонова сайт «Матч ТВ».
Капитан «столичной» команды забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным за карьеру в НХЛ шайбам. В активе россиянина стало 693 точных броска, тогда как на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.
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