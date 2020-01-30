Фрейзер: «Куньлунь» в матче с «Трактором» выглядел уставшей командой
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3).
«Соперник сыграл очень хорошо. Знали, что игра будет непростой и вряд ли получится зрелищной. Мы считали, что у нас есть возможности добиться победы, однако следует признать, что это был наш далеко не лучший матч.
Мы поставили себя в довольно сложную ситуацию. Многое не получалось, много было неудачных действий, потерь, мы выглядели уставшей командой. Нужно восстанавливаться, потому что впереди предстоят непростые матчи», — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Для «Трактора» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд.
«Трактор» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Куньлунь»
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