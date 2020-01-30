Фрейзер: «Куньлунь» в матче с «Трактором» выглядел уставшей командой

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3).

«Соперник сыграл очень хорошо. Знали, что игра будет непростой и вряд ли получится зрелищной. Мы считали, что у нас есть возможности добиться победы, однако следует признать, что это был наш далеко не лучший матч.

Мы поставили себя в довольно сложную ситуацию. Многое не получалось, много было неудачных действий, потерь, мы выглядели уставшей командой. Нужно восстанавливаться, потому что впереди предстоят непростые матчи», — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Для «Трактора» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд.