Хартли — о поражении от СКА: доволен стремлением и самоотдачей «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:0 ОТ.

«Это была хорошая, боевая, напряжённая игра. Ожидали, что СКА будет так играть, это мастеровитая и организованная команда. В первом периоде мы были немного медленнее соперника, но потом играли получше. В овертайме обе команды имели шансы забить, но Ткачёв решил момент великолепным броском. Довольны нашим стремлением и самоотдачей, двигаемся дальше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд. «Авангард» до этого поражения выдал серию из восьми побед.