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Хартли — о поражении от СКА: доволен стремлением и самоотдачей «Авангарда»

Хартли — о поражении от СКА: доволен стремлением и самоотдачей «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:0 ОТ.

«Это была хорошая, боевая, напряжённая игра. Ожидали, что СКА будет так играть, это мастеровитая и организованная команда. В первом периоде мы были немного медленнее соперника, но потом играли получше. В овертайме обе команды имели шансы забить, но Ткачёв решил момент великолепным броском. Довольны нашим стремлением и самоотдачей, двигаемся дальше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд. «Авангард» до этого поражения выдал серию из восьми побед.

СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда»
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