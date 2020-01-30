Хартли — о поражении от СКА: доволен стремлением и самоотдачей «Авангарда»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:0 ОТ.
«Это была хорошая, боевая, напряжённая игра. Ожидали, что СКА будет так играть, это мастеровитая и организованная команда. В первом периоде мы были немного медленнее соперника, но потом играли получше. В овертайме обе команды имели шансы забить, но Ткачёв решил момент великолепным броском. Довольны нашим стремлением и самоотдачей, двигаемся дальше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд. «Авангард» до этого поражения выдал серию из восьми побед.
СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда»
Читайте также
- 30 января 2020
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:41
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:05
-
21:58
-
21:50
-
21:29
-
21:13
-
21:00
-
21:00
-
20:39
-
20:19
-
20:07
-
20:05
-
19:49
-
19:38
-
19:27
-
19:22
-
19:19
-
18:53
-
18:47
-
18:17
-
18:07
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
16:28
-
15:48
-
15:30
Партнерский контент