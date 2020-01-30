Крикунов: вы ещё не знаете, буду я наказывать Чайковски или нет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (5:2) поделился мнением о дисциплинарном штрафе защитника москвичей Михала Чайковски.

«Вы ещё не знаете, буду я наказывать Чайковски или нет. Он как раз к матчу и не готовился, похоже. Если бы он готовился, то не получал бы таких штрафов. Причём я предупреждал его, что надо поправить рукава. Он поправил, вышел на лёд и опять их затянул. Ну и получил.

К сожалению, в команду у нас болезнь зашла, и идёт она уже второй месяц. Афиногенов заболел, вчера температура у него 39,6 была. Апальков травмирован. Он должен сыграть, если не в последней игре перед перерывом, то точно уже в первом матче после паузы на Евротур. Он начал кататься, но пока без контактов», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.