Анкипанс: рижскому «Динамо» не хватает тонкости последнего паса

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча с московским «Динамо». Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
«Игра была довольно-таки равной. Получили голы в тех моментах, которые и просматривали. Они очень хорошо контратакуют, с ними нельзя ошибаться в средней зоне и терять шайбу на противоходе. Они быстро реализуют свои моменты. Это и произошло. Сегодня у нас не получилось большинство, хромает меньшинство, но были и хорошие моменты. Забивать нужно было в четырёхминутном большинстве, тогда могли перехватить инициативу. Они победили заслуженно.
В принципе, мы довольны самоотдачей в сегодняшнем матче. Всегда выходим заряженными, потому что это наш единственный шанс цеплять матчи. Последние матчи цепляли, сегодня не хватило завершения. Не хватает тонкости последнего паса, но к заряженности на борьбу вопросов нет.
По молодёжи двоякая ситуация. «Рига» сейчас борется за выход в плей-офф. Хотелось бы их привлечь в главную команду, посмотреть, как они чувствуют себя в этой лиге, но посмотрим. Майоне у нас приехал и сломался», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 января 2020
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