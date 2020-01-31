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Московское «Динамо» провело церемонию в честь игроков, победивших на юношеской Олимпиаде

Московское «Динамо» провело церемонию в честь игроков, победивших на юношеской Олимпиаде
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:2) провело церемонию, посвящённую юным динамовцам, завоевавшим золотые медали юношеских Олимпийских игр.

Никита Рыжов и Владислав Сапунов стали чемпионами Олимпиады среди игроков не старше 16 лет. В финальном матче российская команда переиграла сборную США (4:0). Также не остался без внимания серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Илью Круглова, который вместе со сборной России остановился в шаге от титула. В финале россияне проиграли команде Канады (3:4).

Перед стартовым вбрасыванием подарочными сертификатами от Банка ВТБ игроков наградили генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов, а также член совета директоров Виктор Лукьянов.

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