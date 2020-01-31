Ковальчук забросил 8-ю шайбу в сезоне в игре с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимает «Монреаль Канадиенс». Встреча проходит на стадионе «Кибэнк-центр». На момент написания новости идёт третий период, гости ведут в счёте – 2:1.

36-летний российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отличился восьмой заброшенной шайбой в сезоне, поразив ворота канадского голкипера «Баффало» Картерa Хаттонa на первой минуте второго периода. Результативные передачи на свой счёт записали нападающие Ник Судзуки и Йоэль Армиа.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Ковальчука 8 голов и 10 голевых передач в 27 играх нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-7».

Всего за карьеру в НХЛ Ковальчук принял участие в 907 матчах, в которых набрал 868 (441+427) очков при показателе полезности «-149».