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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 30 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 30 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

30 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие четыре российских хоккеиста.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и, забросив одну шайбу, завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 18 минут и 56 секунд и, забив один гол и отдав одну результативную передачу, завершил встречу с показателем полезности «-3».

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл на площадке 9 минут и 8 секунд и отметился одним броском и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 17 минут и 53 секунды. Он стал лидером по количеству силовых приёмов проведённых в этом матче – шесть, а также заблокировал один бросок, и по одному разу потерял шайбу и перехватил. Результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «0».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»1+0+10220-16.32
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+1-30200-18.56
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-10120-09.08
Любушкин (з)«Аризона»0+000061-17.53
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Илья — самый эффективный ветеран лиги. Ещё два месяца назад это было невозможно представить.
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