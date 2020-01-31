Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 30 января 2020 года

30 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие четыре российских хоккеиста.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и, забросив одну шайбу, завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 18 минут и 56 секунд и, забив один гол и отдав одну результативную передачу, завершил встречу с показателем полезности «-3».

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл на площадке 9 минут и 8 секунд и отметился одним броском и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 17 минут и 53 секунды. Он стал лидером по количеству силовых приёмов проведённых в этом матче – шесть, а также заблокировал один бросок, и по одному разу потерял шайбу и перехватил. Результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «0».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 1+0 +1 0 2 2 0 - 16.32 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+1 -3 0 2 0 0 - 18.56 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 0 1 2 0 - 09.08 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 6 1 - 17.53

Гусев набрал 31-е очко в сезоне, забросив в ворота «Нэшвилла»