Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 30 января 2020 года

30 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие четыре российских хоккеиста.
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и, забросив одну шайбу, завершил встречу с показателем полезности «+1».
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 18 минут и 56 секунд и, забив один гол и отдав одну результативную передачу, завершил встречу с показателем полезности «-3».
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл на площадке 9 минут и 8 секунд и отметился одним броском и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с показателем полезности «-1».
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 17 минут и 53 секунды. Он стал лидером по количеству силовых приёмов проведённых в этом матче – шесть, а также заблокировал один бросок, и по одному разу потерял шайбу и перехватил. Результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «0».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|1+0
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|16.32
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+1
|-3
|0
|2
|0
|0
|-
|18.56
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|09.08
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|6
|1
|-
|17.53
- 31 января 2020
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- 30 января 2020
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