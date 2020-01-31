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Василевский: Самсонов и Шестёркин не просто так попали в НХЛ, в России хорошая школа

Василевский: Самсонов и Шестёркин не просто так попали в НХЛ, в России хорошая школа
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил выступление российских вратарей в нынешнем сезоне НХЛ.

«Волей-неволей за этим следишь. По телевизору ведь показывают! Я бы не сказал, что смотрю прям все матчи подряд. Но удаётся зацепить какие-то хайлайты.

Удивлён ли игрой Самсонова и Шестёркина? А что удивляться? Люди не просто так попали в НХЛ. Их даже на драфте выбирали высоко. Самсонов, понятное дело, талантливый парень. Его не просто так подписали в «Вашингтоне». Тем более он выступает за хорошую команду, и это безусловно помогает.

У нас в России очень хорошая школа. Что скрывать? Это так. Да слава богу. Чем больше российских голкиперов приходит в НХЛ, тем лучше. Я считаю, это только плюс», – цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

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