Василевский: Самсонов и Шестёркин не просто так попали в НХЛ, в России хорошая школа
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил выступление российских вратарей в нынешнем сезоне НХЛ.
«Волей-неволей за этим следишь. По телевизору ведь показывают! Я бы не сказал, что смотрю прям все матчи подряд. Но удаётся зацепить какие-то хайлайты.
Удивлён ли игрой Самсонова и Шестёркина? А что удивляться? Люди не просто так попали в НХЛ. Их даже на драфте выбирали высоко. Самсонов, понятное дело, талантливый парень. Его не просто так подписали в «Вашингтоне». Тем более он выступает за хорошую команду, и это безусловно помогает.
У нас в России очень хорошая школа. Что скрывать? Это так. Да слава богу. Чем больше российских голкиперов приходит в НХЛ, тем лучше. Я считаю, это только плюс», – цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.
The Score: Василевский вернулся на охоту за новой «Везиной»
Читайте также
- 31 января 2020
-
13:16
-
13:09
-
12:52
-
12:41
-
12:30
-
12:07
-
11:54
-
11:49
-
11:33
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:38
-
09:24
-
09:06
-
09:00
-
08:35
-
08:19
-
08:10
-
08:01
-
07:15
-
06:37
-
05:46
-
05:25
-
05:12
-
04:34
-
01:29
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:02
- 30 января 2020
-
23:57
-
23:41
Партнерский контент