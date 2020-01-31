Видгоф: я предложил Текслеру кандидатуру Савина. Иван сможет улучшить работу «Трактора»
Вице-президент «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал уход с должности генерального директора челябинского клуба. Новым гендиректором назначен Иван Савин.
«У нас одна цель – успех «Трактора», именно он является определяющим. Я предложил кандидатуру Ивана на должность генерального директора Алексею Леонидовичу Текслеру, рад что президент поддержал моё предложение.
Иван – опытный хоккеист, бизнесмен, человек с большим авторитетом в хоккейном мире. Его хорошо знает и уважает челябинский болельщик. Я уверен, что на новом посту Иван сможет улучшить работу нашего любимого клуба по всем его направлениям, что должно повлиять на спортивные результаты главной команды», — цитирует Видгофа пресс-служба челябинского клуба.
39-летний Иван Савин стал новым генеральным директором «Трактора»
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