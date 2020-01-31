Светлов: сложно оценивать игру «Адмирала», когда так много индивидуальных ошибок

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 6:3.
«Хочу поздравить противника с хорошей игрой и с победой. Думаю, что самый важный и переломный момент в матче был четвёртый гол, когда, владея шайбой, отдаёшь пас сопернику, совершаешь глупейшую ошибку и за пять секунд получаешь гол в раздевалку.
После этого надломился весь тот хоккей, который команда показывала два периода, билась за победу. Сложно оценить игру, когда много таких индивидуальных ошибок, которые строятся не по игре команды в целом, а именно из-за ошибок, потому что пропустили много голов сегодня. Будем разбираться и готовиться, искать наилучшие варианты, ведь всё ещё в наших руках, плей-офф не за горами, скажем так.
Всё зависит от нашей игры и наших побед. Думаю, настрой и психологическое желание команды победить были высокими. Так что команда готова дальше биться и продолжать битву за плей-офф», — цитирует Светлова пресс-служба уфимцев.
- 31 января 2020
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