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Светлов: сложно оценивать игру «Адмирала», когда так много индивидуальных ошибок

Светлов: сложно оценивать игру «Адмирала», когда так много индивидуальных ошибок
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 6:3.

«Хочу поздравить противника с хорошей игрой и с победой. Думаю, что самый важный и переломный момент в матче был четвёртый гол, когда, владея шайбой, отдаёшь пас сопернику, совершаешь глупейшую ошибку и за пять секунд получаешь гол в раздевалку.

После этого надломился весь тот хоккей, который команда показывала два периода, билась за победу. Сложно оценить игру, когда много таких индивидуальных ошибок, которые строятся не по игре команды в целом, а именно из-за ошибок, потому что пропустили много голов сегодня. Будем разбираться и готовиться, искать наилучшие варианты, ведь всё ещё в наших руках, плей-офф не за горами, скажем так.

Всё зависит от нашей игры и наших побед. Думаю, настрой и психологическое желание команды победить были высокими. Так что команда готова дальше биться и продолжать битву за плей-офф», — цитирует Светлова пресс-служба уфимцев.

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