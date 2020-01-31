Кугрышев: самое главное, что у «Салавата Юлаева» реализация была на хорошем уровне
Форвард «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 6:3. Кугрышев стал автором хет-трика.
«Опять же, самое главное, что у нас сегодня реализация была на хорошем уровне. Это и помогло нам сегодня выиграть.
Самочувствие? Нет, самочувствие такое же, всё нормально. Просто сегодня мы использовали свои моменты лучше, чем в предыдущих играх. За счёт этого и выиграли.
Как повлияет однодневный перерыв между играми? Посмотрим послезавтра, как повлияет. Завтра, наверное, будет тренировка. В первую очередь нужно будет хорошо восстановиться», — цитирует Кугрышева пресс-служба уфимцев.
Хет-трик Кугрышева и дубль Крикунова помогли «Салавату» обыграть «Адмирал»
Читайте также
- 31 января 2020
-
18:02
-
17:48
-
17:44
-
17:27
-
16:57
-
16:40
-
16:27
-
16:15
-
15:52
-
15:32
-
15:15
-
15:04
-
14:56
-
14:25
-
14:19
-
14:11
-
13:49
-
13:45
-
13:16
-
13:09
-
12:52
-
12:41
-
12:30
-
12:07
-
11:54
-
11:49
-
11:33
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:38
-
09:24
-
09:06
Партнерский контент