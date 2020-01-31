Кугрышев: самое главное, что у «Салавата Юлаева» реализация была на хорошем уровне

Форвард «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 6:3. Кугрышев стал автором хет-трика.

«Опять же, самое главное, что у нас сегодня реализация была на хорошем уровне. Это и помогло нам сегодня выиграть.

Самочувствие? Нет, самочувствие такое же, всё нормально. Просто сегодня мы использовали свои моменты лучше, чем в предыдущих играх. За счёт этого и выиграли.

Как повлияет однодневный перерыв между играми? Посмотрим послезавтра, как повлияет. Завтра, наверное, будет тренировка. В первую очередь нужно будет хорошо восстановиться», — цитирует Кугрышева пресс-служба уфимцев.