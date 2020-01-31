Заказчик работ по разбору СКК: демонтаж всегда подразумевает обрушение

Игорь Забиран, директор компании-концессионера ООО «СКА Арена», прокомментировал обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В результате обрушения погиб 29-летний рабочий.

«На объекте при демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», – цитирует Забирана «Фонтанка».

Также Забиран заявил, что демонтаж здания всегда подразумевает обрушение.

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.