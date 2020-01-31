Самсонов займёт место в воротах «Вашингтона» в матче с «Оттавой»

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в воротах в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». О выборе голкипера сообщил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

«Я бы хотел увидеть в исполнении Самсонова больше того, что мы уже видели до перерыва. Думаю, что мы приняли правильное решение, предоставив ему несколько дополнительных дней на то, чтобы собраться, после того как он не выходил на лёд в течение семи дней», — цитирует Рирдена журналист Washington Post Саманта Пэлл.

Матч «Оттава» — «Вашингтон» состоится 1 февраля. Начало — в 3:30 мск.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» располагается на 14-м месте.