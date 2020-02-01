Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин совершил классное спасение в игре с «Детройтом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На момент написания новости завершился первый период, счёт в игре не открыт.

24-летний российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил классное спасение на третьей минуте встречи. После резкого броска 24-летнего американского нападающего «Детройта» Адама Эрни, который остался один перед воротами Шестеркина после красивой «слепой» передачи от борта в исполнении Валттери Фильппулы, Шестёркин не растерялся и, выкатившись из ворот, отбил шайбу щитком.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

В нынешнем сезоне 24-летний Шестёркин провёл три матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 2,68 шайбы за матч и отражая 92,9% бросков. Российский голкипер выиграл первые два матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».