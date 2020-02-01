Орлов помог Кузнецову прервать 9-матчевую серию без голов в игре с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. На момент написания новости идёт первый период, гости впереди со счётом 2:0.
27-летний российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов на 12-й минуте встречи отметился 17-й заброшенной шайбой в сезоне, удвоив преимущество «Вашингтона» в этом матче. Результативные передачи записали на свой счёт чешский нападающий Якуб Врана и соотечественник Кузнецова – Дмитрий Орлов.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Кузнецова 44 (17+27) очка в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+3» и 30 минутах штрафа. Всего за карьеру он набрал 381 (118+263) очко в 465 играх. Он прервал свою 9-матчевую серию без голов.
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал свою 20-ю результативную передачу в нынешнем сезоне. Также на его счету 3 заброшенных шайбы. В этом сезоне он проводит свой 52-й матч.
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