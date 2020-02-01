Панарин набрал 69-е очко в сезоне, забив гол в ворота «Детройта»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. После второго периода, хозяева впереди – 3:0.

28-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил свою 27-ю шайбу в сезоне, сделав счёт 3:0 в пользу «синерубашечников» на последней минуте второго периода.

После прохода по левому флангу атаки, Артемий обыграл канадского защитника «Детройта» Алекса Бьега и с неудобной руки поразил ворота Джимми Ховардa, защищающего ворота «Ред Уингз». Результативные передачи на свой счёт записали шведский нападающий Йеспер Фаст и американский защитник Тони Деанджело.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Теперь на счету Панарина 69 (27+42) очка в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+23». Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и 5-м в общей таблице бомбардиров лиги.

Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 370 матчах, в которых он набрал 389 (143+246) очков, имея коэффициент полезности «+86».