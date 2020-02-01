Болельщики «Оттавы» скандировали имя Овечкина во время матча с «Вашингтоном»
Болельщики «Оттавы Сенаторз» поддержали российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча команд в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча, проходившая в Оттаве, завершилась победой гостей со счётом 5:3. Овечкин стал автором двух заброшенных шайб.
В концовке встречи фанаты «Оттавы» начали скандировать прозвище россиянина — Ови.
Теперь в активе россиянина 695 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 8-е место в списке снайперов НХЛ, обогнав Марка Мессье.
Следующей целью Овечкина является Майк Гартнер, на счету которого 708 голов в НХЛ.
«Вашингтон» одержал пятую победу в последних шести матчах. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение в последних трёх.
Овечкин вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, обогнав Мессье
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