Болельщики «Оттавы» скандировали имя Овечкина во время матча с «Вашингтоном»

Болельщики «Оттавы Сенаторз» поддержали российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча команд в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча, проходившая в Оттаве, завершилась победой гостей со счётом 5:3. Овечкин стал автором двух заброшенных шайб.

В концовке встречи фанаты «Оттавы» начали скандировать прозвище россиянина — Ови.

Теперь в активе россиянина 695 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 8-е место в списке снайперов НХЛ, обогнав Марка Мессье.

Следующей целью Овечкина является Майк Гартнер, на счету которого 708 голов в НХЛ.

«Вашингтон» одержал пятую победу в последних шести матчах. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение в последних трёх.