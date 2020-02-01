Погибшего на месте обрушения СКК рабочего подгоняло начальство

При подготовке к демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге были допущены ошибки, сообщает «Фонтанка», проанализировав переговоры рабочих. Накануне, 31 января, в результате демонтажа произошло обрушение здания, погиб сварщик Матвей Кучеров, находившийся на крыше комплекса.

Издание изучило переговоры Кучерова и его напарника Александра Бардынина, находившегося в строительной люльке. Судя по разговору рабочих, их подгоняли с земли.

Люльку на высоту телескопический кран поднимал вслепую. Так, машинист крана не видел, где находится люлька. Он действовал исключительно по командам рабочих, передававших сведения по рации. Кучерову предстояло обрезать крепления 112 вант. На демонтаж первого крепления у рабочего ушло 18 минут.

После этого с земли рабочим сообщили, что поступило предложение резать ванты с кольца крыши, прикрепившись к люльке. Кучеров засомневался в предложении, но его напарник, находившийся в люльке, сразу одобрил предложение. Далее Кучеров выразил недоумение в связи с отсутствием длинной верёвки. После этого было решено перемещаться по кольцу без страховки. В результате сварщик в момент обрушения не успел добежать до люльки. Концессионер возложил вину на рабочего, заявив, что тот нарушил технику безопасности.