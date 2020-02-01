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Куинн: потеря Панарина приводит к тому, что команда лишается сразу трёх игроков

Куинн: потеря Панарина приводит к тому, что команда лишается сразу трёх игроков
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн, комментируя результат матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:2), отметил вклад в победу российского форварда Артемия Панарина. Россиянин вернулся на лёд после травмы и забросил одну из шайб.

«Потеря Панарина приводит к тому, что команда лишается сразу трёх игроков. Без него партнёры по звену выглядят уже не так хорошо, как с ним.

Панарин и Зибанеджад очень сильно влияют на игру своего звена. С ними партнёры по звену играют намного лучше. Приятно, что Панарин вернулся», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» одержали первую победу после двух поражений. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь сыграет с «Детройт Ред Уингз», но уже на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. Игра состоится 2 февраля.

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