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Овечкин: приятно слышать, как другие игроки говорят, что я могу побить рекорд Гретцки

Овечкин: приятно слышать, как другие игроки говорят, что я могу побить рекорд Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал собственную результативность. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» Овечкин стал автором двух заброшенных шайб. Теперь в его активе 695 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 8-е место в списке снайперов НХЛ, обогнав Марка Мессье. Рекордсменом является легендарный Уэйн Гретцки, в активе которого — 894 шайбы.

«Приятно слышать, как люди говорят, смогу ли я побить рекорд Гретцки по голам. Я воспринимаю это как уважение к тому, что я делаю. Любой гол, неважно, в какой ситуации он забит, это особый момент. Забивать нелегко. Не имеет значения, как забивать — с той точки, которую называют «офисом Овечкина», с добивания, или шайба просто ударится о тебя и залетит в ворота. Гол есть гол.

За кем мне нравится наблюдать по телевизору не из состава «Вашингтона»? Много таких людей. Майк Кинэн, например. Остон Мэттьюс. Не могу выбрать кого-то одного. Конечно, мне нравятся техничные игроки, те, кто может что-то такое сделать. За этим интересно наблюдать. У молодого поколения отличные навыки. Против кого люблю играть меньше всего? У каждой команды есть такие хоккеисты, против которых ты не любишь играть. Опять же тяжело выбрать кого-то одного», — сказал Овечкин в интервью The Hockey News.

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