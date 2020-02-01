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Крикунов — об удалениях Чайковски: в чём дело? С его головой дело

Крикунов — об удалениях Чайковски: в чём дело? С его головой дело
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:0).

«Для нас это был третий матч через день. «Спартак» хорошо катался, а мы немножко хуже. Удаления, которые нам дали, нас мобилизовали. Собрались, продолжали играть внимательно. Удалений нам для такого матча дали много, но ребята — молодцы, Бочаров хорошо сыграл, а ребята ему помогли сыграть на ноль.

В принципе, атакующей игрой своей команды доволен. Правда, у «Спартака» был решающий момент, когда игрок не стал бросать, а отдал на дальнюю, а ведь счёт мог быть 1:1. Я сразу подумал, что сейчас забьём. Так и получилось. Бросок вроде ничего особенного, а вышел гол. Это закон хоккея.

У Чайковски опять два удаления — в чём дело? С его головой дело», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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