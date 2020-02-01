Овечкин — первая звезда января в НХЛ, Василевский — третья
Сразу два игрока из России вошли в тройку лучших хоккеистов января в регулярном чемпионате НХЛ.
Первой звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, за месяц забросивший 13 шайб и отдавший две результативные передачи. Российский форвард добрался до отметки в 695 голов в НХЛ и вышел на чистое восьмое место в истории снайперов лиги.
Второй звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, заработавший за январь 17 (6+11) баллов. Это лучший показатель в лиге.
Замкнул тройку лучших хоккеистов января российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, одержавший девять побед и отражавший 94,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,58.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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До рекорда Гретцки осталось 199 точных бросков.
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