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«Адмирал» — «Салават Юлаев». Платная трансляция
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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

1 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Сибирь» в Новосибирске одержала победу над минским «Динамо» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Миловзоров (Торченюк) – 26:45' (5x5)   2:0 Романцев (Пуустинен) – 32:44' (5x4)   3:0 Романцев (Йокипакка, Руохомаа) – 35:56' (5x4)   3:1 Денисов (Спунер) – 39:58' (5x5)   3:2 Дроздов (Спунер, Демков) – 48:33' (5x5)

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил омский «Авангард» — 4:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Гурков (Валк, Шестаков) – 16:02' (5x4)   2:0 Панюков (Сагадеев, Метальников) – 18:13' (5x4)   3:0 Маклюков (Сагадеев) – 22:56' (5x5)   3:1 Ручкин (Шумаков, Бек) – 29:35' (5x5)   4:1 Акользин (Шевченко, Гурков) – 29:59' (5x5)   4:2 Шумаков (Бек, Войнов) – 36:58' (5x4)   4:3 Семёнов (Манукян, Войнов) – 38:51' (5x5)

Магнитогорский «Металлург» проиграл пятый матч из последних шести, уступив «Автомобилисту» — 2:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Потехин (Козун, О'Делл) – 07:22' (5x5)   1:1 Василевский (Голышев) – 13:09' (5x5)   2:1 Расмуссен (Антипин) – 22:56' (5x5)   2:2 Холланд (Березин, Мэйсек) – 29:20' (5x5)   2:3 Мэйсек (Доус, Холланд) – 58:02' (5x5)

«Ак Барс» выиграл шестой матч подряд, победив рижское «Динамо» — 2:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Галимов (Азеведу, Викстранд) – 12:54' (5x4)   2:0 Зарипов (Воронков, Галимов) – 46:13' (5x5)

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке разгромил финский «Йокерит» — 5:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Коваленко – 02:06' (5x5)   2:0 Да Коста (Ткачёв) – 03:30' (5x5)   3:0 Да Коста (Рафиков, Алексеев) – 25:35' (5x4)   4:0 Накладал (Ткачёв, Ландер) – 55:21' (5x4)   5:0 Кронвалль (Каюмов, Алексеев) – 55:43' (5x4)

Нижегородское «Торпедо» прервало серию неудач, разгромив «Северсталь» — 5:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Баранцев (Щехура, Аляев) – 07:18' (5x5)   2:0 Белевич (Зборовский, Шенфельд) – 21:42' (5x5)   3:0 Баранцев (Ратти, Шор) – 24:02' (5x5)   4:0 Жафяров (Ратти, Шор) – 28:43' (5x5)   5:0 Ураков (Веряев) – 57:24' (5x5)

ХК «Сочи» в результативном матче взял верх над «Витязем» — 5:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Хауден (Сёмин) – 11:56' (5x5)   0:2 Сёмин (Макеев, Пыленков) – 15:07' (5x5)   1:2 Алтыбармакян (Рундблад, Стрёмвалль) – 20:54' (5x4)   1:3 Сёмин (Хауден) – 24:35' (5x5)   2:3 Точицкий (Рундблад) – 26:03' (5x5)   2:4 Няттинен (Евсеенков, Макеев) – 27:01' (5x4)   3:4 Точицкий (Мосалёв, Шмелёв) – 36:32' (5x5)   4:4 Архипов – 39:57' (5x5)   5:4 Стрёмвалль (Шмелёв, Алтыбармакян) – 42:16' (5x4)

«Спартак» проиграл московскому «Динамо» в дерби — 0:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Индрашис (Яшкин) – 06:12' (5x5)   0:2 Игумнов (Алексеев, Зайцев) – 18:22' (5x4)   0:3 Яшкин (Индрашис) – 30:52' (5x5)   0:4 Кулёмин (Панкратов, Муранов) – 35:34' (5x5)
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