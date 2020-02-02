Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

1 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Сибирь» в Новосибирске одержала победу над минским «Динамо» — 3:2.

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил омский «Авангард» — 4:3.

Магнитогорский «Металлург» проиграл пятый матч из последних шести, уступив «Автомобилисту» — 2:3.

«Ак Барс» выиграл шестой матч подряд, победив рижское «Динамо» — 2:0.

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке разгромил финский «Йокерит» — 5:0.

Нижегородское «Торпедо» прервало серию неудач, разгромив «Северсталь» — 5:0.

ХК «Сочи» в результативном матче взял верх над «Витязем» — 5:4.

«Спартак» проиграл московскому «Динамо» в дерби — 0:4.