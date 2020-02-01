Гол Айкела принёс «Баффало» победу над «Коламбусом»
Клуб «Баффало Сэйбрз» на домашней арене победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «клинков» Эван Родригес. Подопечным Джона Тортореллы удалось сравнять счёт на 46-й минуте, точный бросок в свой актив записал форвард Оливер Бьёркстранд. В дополнительное время победу «клинкам» принёс Джек Айкел.
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
00:00
- 1 февраля 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:35
-
23:20
-
22:48
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:44
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:39
-
20:33
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:15
-
18:49
-
18:48
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:26
-
17:23
Партнерский контент