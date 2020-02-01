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Гол Айкела принёс «Баффало» победу над «Коламбусом»

Гол Айкела принёс «Баффало» победу над «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Баффало Сэйбрз» на домашней арене победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «клинков» Эван Родригес. Подопечным Джона Тортореллы удалось сравнять счёт на 46-й минуте, точный бросок в свой актив записал форвард Оливер Бьёркстранд. В дополнительное время победу «клинкам» принёс Джек Айкел.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Родригес (Далин) – 16:08' (5x5)   1:1 Бьёркстранд (Нюквист, Дюбуа) – 45:45' (5x5)   2:1 Айкел (Райнхарт, Ристолайнен) – 60:36' (3x3)
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