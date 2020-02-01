Гол Айкела принёс «Баффало» победу над «Коламбусом»

Клуб «Баффало Сэйбрз» на домашней арене победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «клинков» Эван Родригес. Подопечным Джона Тортореллы удалось сравнять счёт на 46-й минуте, точный бросок в свой актив записал форвард Оливер Бьёркстранд. В дополнительное время победу «клинкам» принёс Джек Айкел.