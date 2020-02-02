Пастрняк вновь обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на выезде разгромил «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «мишек».

Четвёртую шайбу «Бостона» забросил Давид Пастрняк. Благодаря этому чешский форвард вновь обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. На счету Давида стало 38 шайб в 53 матчах, Овечкин отстаёт на один точный бросок, проведя 51 встречу.

Видео гола Пастрняка можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Следом в зачёте снайперов располагается нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (36 голов в 52 матчах). На четвёртом месте находится форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (31 гол за 51 встречу).