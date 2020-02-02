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Сергачёв отдал голевую передачу в матче с «Сан-Хосе»

Сергачёв отдал голевую передачу в матче с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В Сан-Хосе (Калифорния, США) на стадионе «Эй-Эй-Пи-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0 в пользу «Тампы».

Единственную на данный момент шайбу забросил Стивен Стэмкос, а автором голевой передачи стал российский нападающий Михаил Сергачёв. Этот ассист стал для 21-летнего уроженца Нижнекамска 19-м в текущем розыгрыше НХЛ. Также в активе Сергачёва 51 проведённый матч, семь заброшенных шайб и 25 очков.

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